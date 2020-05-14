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üretti! Dünyadan talep yağıyor...

tarafından 'ta 5 mikron toleransla üretilen milli mercek sistemleri, milli savunmada kullanıldığı gibi 8 ayrı ülkeye de ihraç ediliyor. ASELSAN Sivas'ta ürettiği milli mercek sistemleri ile Türkiye'de bir ilki başarıp dünyada ise sayılı firmalar arasına girmeyi başardı. 5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanın dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 14.5.2020 11:00 Son Güncelleme: 14.5.2020 11:07 ABONE OL
ASELSAN üretti! Dünyadan talep yağıyor...

'ın fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal dürbünlerinde kullanılıyor.

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ASELSAN üretti! Dünyadan talep yağıyor...
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