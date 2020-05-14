ASELSAN üretti! Dünyadan talep yağıyor...

ASELSAN'ın Sivas fabrikasında ileri teknoloji ile taşlama, parlatma, merkezleme ve ölçme işlemleri yapılabiliyor. 10 bin sınıfı temiz oda koşullarında optik malzemeler üzerine fiziksel buharlandırma yöntemi ile ince film kaplama testlerinde yüzde 96'dan fazla geçirgenlik sağlanabiliyor. Aynı zamanda yüzde 98'dan fazla yansıtma değeri elde edilirken 5 mikron tolerans hassasiyetle üretim sağlanıyor. Elde edilen ürünler yerli silahların, tüfek üstü dürbün, gece görüş dürbünleri ve termal silah dürbünlerinde kullanılıyor.