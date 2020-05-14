Tarım kredileri 10 yılda 4 kat arttı

Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs, global ekonomiyi durma noktasına getirirken, tarım politikalarının önemi bir kez ortaya çıktı. Tedarik zincirinde aksamaların yaşandığı bu dönemde, gıdada kendine yetebilen ülkeler bir adım öne çıktı. Merkez Bankası ekonomistlerinin yaptığı araştırmaya göre, son yıllarda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gıda arz ve fiyatlarında yaşanan oynaklık makro ölçekte politika tasarımını güçleştiriyor. Gıda fiyatlarındaki seviye ve oynaklığı olumlu yönde etkileyebilecek adımların atılması son dönemde politika yapıcıların üzerinde durduğu en hayati konulardan birisi. Bu adımlardan en önemlisi ise tarımda verimlilik artışının sağlanması. Tarım sektörünün Türkiye'de de önemli bir yeri var. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de gıda enflasyonunda son dönemlerde gözlenen yüksek seviye ve oynaklık enflasyon görünümünü bozmakta, sağlıklı fiyat oluşumunu güçleştirmekte, enflasyon belirsizliğini artırarak fiyatlama davranışlarını olumsuz etkilemekte, enflasyon bekleyişlerinde katılığa sebep olmakta ve para politikasının hareket alanını sınırlandırmakta.Tarımda yüksek teknoloji ve modern ekipman kullanımının üretimde belirgin oranda verimlilik artışına neden olduğu biliniyor. Tarım üreticilerinin gelir yapıları, kendi kaynaklarıyla ihtiyaç duyulan yatırımları yapmak için yeteri kadar istikrarlı olmadığından, işletme sermayesi ve yatırım ihtiyacı kredilerle destekleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün tarıma sağladığı nakdi krediler, 2010'dan bu yana hızlı bir artış sergiledi. 2010'da 23.3 milyar TL olan tarım kredileri, 2015'te 61.7 milyar liraya, bu yılın mart sonu itibarıyla ise 114.9 milyar liraya ulaştı. Tarım kredilerinde son 10 yılda yüzde 392 artış oldu. Türkiye'de tarımsal kredilerde en yüksek pay yaklaşık yüzde 60 ile kamu bankalarına ait. Özel bankalar ise tarım kredilerinden yüzde 40 pay aldı. Bankacılık sektörünün toplam nakdi kredilerinin yüzde 3.7'si tarım sektörüne sağlandı.Merkez Bankası ekonomistlerinin araştırmasına göre, tarımsal üretimde teknoloji ve ekipmana erişimi üreticilerin borçlanabilme kapasiteleri belirlerken, bu kapasite tarım bankacılığının gelişmişlik düzeyi ile yakından ilişkili. Araştırmaya göre, tarım kredilerinde etkin bir büyüme stratejisi uygulandığı takdirde tarım sektörünün ülke ekonomisine katkısı oldukça önemli boyutlara ulaşabilecek.