Türkşeker çiftçiye 30 milyon lira ödedi

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER), hububat üretimi ve ayçiçeği için sözleşme yapan çiftçilere avans ödemesi gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 560 çiftçiye, 30 milyon lira avans ödemesi dün yapıldı. "TÜRKŞEKER'den Tarihi Adım" sloganıyla başlatılan yeni kampanya kapsamında ilk 15 günde 250 bin ton taahhüt alınıp sözleşme imzalandı. TÜRKŞEKER hububat üreticilerine ton başına buğday için 300, arpa için 250, mısır için birinci avans olarak 150 lira ödedi. Yeni sözleşme yapılan çiftçilere de avansları 20 Mayıs Çarşamba günü ödenecek.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22 Nisan'da yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER'in, hububat üretiminde sözleşmeli tarım modeliyle çiftçilerin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını ödeyeceğini söylemişti. Albayrak, çiftçinin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca girmeden, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretim yapacağı müjdesini vermişti.TÜRKIYETohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, salgın sonrasında ulusal gıda egemenliğinin ön planda olacağını belirtti. Akcan, "Önümüzdeki dönemde çiftçilerimizden en önemli talebimiz milli çeşitlerimizi kullanmalarıdır. Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm, milli tohum kullanmaktır" dedi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavirüsle mücadele sürecinde çiftçilerin üretime devam ettiğini bildirdi. Bayraktar şunları söyledi: "Bu mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Bir alkışı da emektar çiftçimiz hak ediyor. Hastalıklarla mücadelede yeterli ve dengeli beslenmenin ilaç kadar önemli olduğu görüldü."TÜRKIYE Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye'nin, üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu bildirdi. Koronavirüsün tarımın önemini kanıtladığına dikkat çeken Demirtaş, küresel ekonomiyi tehdit eden salgın döneminde ülkeler için gıda güvenliğininin önemine vurgu yaptı.