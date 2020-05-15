Türkiye'de 12 milyonu aşkın vatandaş emekli maaşları ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekli maaşları pandemiden önce de her ay 17-26 arasında yatıyordu. Bu yıl Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 tarihlerine denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ne zaman yatacağı hususu merak konusu oldu. Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Emekli memur maaşları ne zaman yatar? Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde bu soruların yanıtlarına ve son dakika haberlerine yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir resmi tatil günü daha olmuş oluyor. SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17'si ila 26'sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde ayın 17'sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi mümkün görünüyor.