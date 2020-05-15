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duyurdu! Yeni 100 liralar geliyor

Türkiye Cumhuriyet (), E9 Emisyon Grubu IV. Tertip banknotların tedavüle çıkarılacağını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı kanunun bankaya verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu IV. tertip 100 lira banknotlar, 20 Mayıs'tan itibaren tedavüle verilecek.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 15.5.2020 10:54 ABONE OL
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 100 liralar geliyor

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 100 lira banknotlara kıyasla, IV. tertip 100 lira banknotlardaki imzalar TCMB Başkanı Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

Öte yandan I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek.

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Merkez Bankası duyurdu! Yeni 100 liralar geliyor
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