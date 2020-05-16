Halkbank’ın aktifi yarım trilyona dayandı

Halkbank mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, 2019 sonuna göre yüzde 7.5 artırarak 491.2 milyar TL'ye taşıdı. Nakdi kredilerinde aynı dönemde yüzde 12.5 artış sağlayan banka, toplam kredilerini yüzde 10.6 artışla 441.5 milyar TL'ye yükseltti. Esnaf, sanatkâr ve KOBİ'lere özel çözümler üretmeyi sürdüren Halkbank'ın KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 19.4 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam mevduatı ilk çeyrekte yüzde 9.9 artışla 327.2 milyar TL olurken ilk çeyrek kârı da 825 milyon TL'ye çıktı.Halkbank'ın firmaların istihdam artışının desteklenmesi amacıyla sunduğu İstihdam Odaklı İşletme Kredisi kapsamında kredi bakiyesi 12.1 milyar TL olarak gerçekleşti. İstihdama katkı ve döviz gelir potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle oluşturulan İVME Finansman Paketi'nde ise toplam kredi bakiyesi 11.8 milyar TL'ye ulaştı. Türkiye'nin yeni yıla mali anlamda pozitif göstergelerle başladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamız bu yılın başında hedeflerini belirlerken istihdama ve ihracata odaklandı. Firmaları özellikle bu yönde teşvik edecek ürünlere öncelik vermiştir" dedi. Arslan, "Son dönemde yaşananlar, tüm dünyaya yerli sanayilerin önemini bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin bu yönde girişimlerine çok önce başlamasıyla yerli firmalarımızın artan üretim gücü, hepimizi gururlandıran bir tablo ortaya koymuştur. KOBİ Bankacılığı alanında öncülüğünü sürdüren Halkbank, Üreten Türkiye'nin Bankası olma misyonuyla imalat sanayiini desteklemeye kararlılıkla devam edecektir" dedi.