Korona konuta da bulaştı

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs konuta da bulaştı. Nisanda ülke genelinde 42 bin 783 kişi ev satıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, konut satışları bir önceki yılın aynı göre yüzde 55.5 oranında düştü. Nisan ayındaki satış 2013'ten bu yana en düşük rakam olarak kayıtlara geçti. Konut satış sayısı ocak-nisan arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 arttı. Yılın ilk 4 ayında 383 bin 821 konut satıldı. Nisan ayında olumsuz etkinin daha net görüldüğünü belirten sektör temsilcileri, salgının atlatılmasından sonra da talep patlaması bekliyor.Nisanda banka kredili satışlar da düştü. Kredili satış geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 gerileyerek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payının yüzde 39.9 olması bankaları da tercih ettiğini gösterdi.Birinci el ve ikinci el ayrımına bakıldığında ise ikinci elin ön planda olduğu görülüyor. Ancak her iki tür alımda da düşüş var. İkinci el konut satışları nisanda yüzde 52.1 azalış göstererek 27 bin 935'e geriledi. İlk defa satılan konut sayısı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 düşüşle 14 bin 848 oldu. Nisan ayında yabancıya satış haziran 2013'ten bu yana en düşük rakamı gördü. Yabancılara yapılan konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78.8 azalarak 790 oldu.