Oto vardiyayı üçledi

Koronavirüs önlemleri kapsamında kontak kapatan otomotiv sektörünün dev oyuncuları, hafta başından itibaren yeniden motoru çalıştırarak üretime başladı. Böylece binlerce kişinin istihdam edildiği Türk ekonomisinin belkemiği ve ihracatın lokomotifi konumundaki sektörde, üretime başlamayan firma kalmadı. Kısa sürede üretim kapasitelerini ve vardiya sayılarını katlayan firmalar, bu performanslarıyla Avrupa'daki rakiplerine de adeta parmak ısırttı. Halen şirketlerin bir kısmı üç vardiya olarak üretime devam ediyor. Önümüzdeki dönemde kapasite artıracakları mesajını veren otonun devlerinin gözü kulağı ana pazarları konumundaki Avrupa'da olacak.



VERİMLİLİK HEDEFİ YÜZDE 96

11 Mayıs'ta yeniden üretime başlayan Japon devi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yüksek performansıyla dikkat çekti. Şirketin Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, 3 vardiya, 6 gün üretim modellerinin ara verdikleri yerden devam ettiğini söyledi. Kudo, şunları kaydetti: "İlk etapta dinlenme sürelerini uzatarak, bu sürece bir alışma dönemi planladık. Üretimde bant hızımızı Yaklaşık yüzde 20 düşürdük. Yurtdışı pazarlardaki talebe paralel üretimimizi artıracağız. Bu hafta sonu yüzde 80, ay sonunda yüzde 96 verimlilik düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz."







AÇILIŞ KAPASİTESİ YÜKSEK

Mercedes Benz Türk CEO'su Süer Sülün ise "20 Nisan'da faaliyete geçen Hoşdere Otobüs Fabrikamızda yüzde 60 kapasite ile çalışıyoruz. Aksaray Kamyon Fabrikamızda ise günde 2 vardiya sistemine geçtik" dedi. Sülün, şunları kaydetti: "Aksaray'da mayıs itibarıyla haftanın en fazla 4 günü olmak şartıyla, günde 2 vardiyaya geçtik. Bayram sonrasında 2 vardiyaya geçeceğimiz Hoşdere'de haziranda, temmuz ayı itibarıyla da Aksaray'da normal üretim seviyemize dönmeyi umut ediyoruz."



ÜRETİM KADEMELİ ARTACAK

Haziran ayı itibarıyla kademeli olarak artacak şekilde üretim planları yaptıklarını söyleyen TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu da "Yılın son çeyreği itibarıyla salgın öncesi seviyeye çıkacağımızı öngörebiliriz" dedi. Bu zorlu sürecin dayanışma ile aşılacağına inandıklarını söyleyen Eroldu, şunları anlattı: "Yeni çalışma düzenimizde üretim hatları ve tüm sosyal alanlarımız sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlendi. Çalışanlarımız evden çıktığı andan itibaren maske kullanıyorlar."







GÜNEY KORELİ EKİP YATIRIM İÇİN ÇALIŞIYOR

Üretimlerinin planlar doğrultusunda devam ettiğini söyleyen Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Şu anda planlanan siparişlerimizin üretimini yapıyoruz. Avrupa pazarının açılmasıyla kapasitelerimiz daha da artacak" dedi. Planlanan yatırımlarının devam ettiği bilgisini veren Kibar, şöyle devam etti: "Şu anda Güney Koreli bir teknik ekip fabrikamızda. Karantina süreleri bitti yatırım için çalışmalarını yürütüyorlar. Yatırımlarımıza ara vermeyeceğiz. Bu süreçte iş dünyası olarak ülkemizin pozitif algısını korumak için üzerimize düşeni yapacağız. Ancak ülkemizde üretilen araçlara ÖTV desteği verilirse ithalatın da önüne geçilmiş olur."



DIŞ PAZAR YAKIN TAKİBİMİZDE

Anadolu Isuzu'nun Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ise kapasite kullanım oranlarının yüzde 60'lara vardığını belirtti. Özellikle yurtdışı talebin artmasına bağlı olarak kapasitelerini daha da artıracaklarını söyleyen Arıkan, şunları belirtti: "Dış pazar bizim işimizin yarısını teşkil ediyor. Bu nedenle yurtdışındaki gelişmeler yakın takibimizde. Çalışanlarımızın sağlığıyla ilgili önlemler aldık. İlk etapta aynı anda çalışan sayımızı yüzde 50 düşürdük. Talebin artmasıyla çalışan sayımızı da kapasitemizi de artıracağız."

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