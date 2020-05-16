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iadelerine salgın düzenlemesi

Giriş Tarihi: 16.5.2020 ABONE OL
Paket tur iadelerine salgın düzenlemesi
Ticaret Bakanlığı, Paket Tur Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeyle, paket tur sözleşmelerinin feshinden doğan ücret iadelerinde düzenleme yaptı. Buna göre, salgın nedeniyle 5 Şubat 2020'den itibaren havayolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin ücret iadelerinde o noktaya uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60'ıncı günü izleyen 14 gün içinde ödenme hakkı tanındı. Yani acente paket turdaki uçak biletinin iadesini tüketiciye o ile uçuş yasağının kalkmasından 74 gün sonra yapabilecek.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) "Özellikle hava taşımacılığı hizmeti içeren paket turlarda, hava taşıma bedelleri ile ilgili yapılan düzenleme yerindedir. Böylece Sivil Havacılık mevzuatındaki düzenleme ile uyum sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.
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Paket tur iadelerine salgın düzenlemesi
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