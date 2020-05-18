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Albayrak: Güçlü Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ediyoruz

Giriş Tarihi: 18.5.2020 ABONE OL
Albayrak: Güçlü Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ediyoruz
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kovid-19 döneminde Türkiye ekonomisinde alınan önlemlere değinen Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı alınan ekonomik önlemleri içeren videoyu twitter hesabından paylaştı.

#BİRLİKTEBAŞARACAĞIZ ETİKETİYLE PAYLAŞTI
Bakan Albayrak, '#BirlikteBaşaracağız' etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ANKARA
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Albayrak: Güçlü Türkiye ekonomisi için çalışmaya devam ediyoruz
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