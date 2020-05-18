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HABERİ: Dolar’da sert düşüş sürüyor! 18 Mayıs güncel alış satış fiyatı ne kadar?

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri ve anlık değişimler milyonlarca vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftaya kadar durdurulamaz bir yükseliş içerisinde olan , bu hafta sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. Peki, oldu? 18 Mayıs güncel dolar ve Euro alış satış fiyatına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.5.2020 14:03 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dolar’da sert düşüş sürüyor! 18 Mayıs güncel Dolar ve Euro alış satış fiyatı ne kadar?

Corona virüsün getirdiği ekonomik dengesizlikler nedeniyle dünya piyasalarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya kadar durdurulamaz bir yükseliş içerisinde olan Dolar ve Euro, bu hafta sert düşüşler yaşamaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günü 6.90 seviyesinde kapatan dolar 6.88 civarında sabitlenmiş durumda bulunuyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Mayıs güncel dolar ve Euro alış satış fiyatına haberimizin içerisinden ulaşabilir, son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? DOLARDA SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

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SON DAKİKA HABERİ: Dolar’da sert düşüş sürüyor! 18 Mayıs güncel Dolar ve Euro alış satış fiyatı ne kadar?
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