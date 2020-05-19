İbrahim Bodur vefatının dördüncü yılında anılıyor

KaleGrubu'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur, vefatının dördüncü yılında bir dizi programla anılıyor. Programın çerçevesi, İbrahim Bodur'un kişiliğiyle özdeşleşmiş değerlerinden "öngörü, cesaret, mücadele, yenilikçilik ve güven" kavramları üzerinden oluşturuldu. 18-23 Mayıs tarihlerindeki etkinlikleri kapsayan İbrahim Bodur Anma Haftası'nda ise İbrahim Bodur'un anıldığı üç internet semineri gerçekleştirilecek. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, "Yerel kalkınma, sanayileşerek kalkınma öngörüsüyle grubumuzun tohumlarını atan İbrahim Bodur, her zaman içgörüsüne dönerek toplumsal fayda sağlamak için çalışan bir ömür yaşadı" dedi.