Türkiye turistlerin güvenli limanı oldu

Türkiye'nin küresel salgın Kovid-19'a karşı verdiği başarılı mücadele, uluslararası arenada da büyük yankı buldu. Ülkemizde ilk vakanın görülmesinin ardından hükümetin derhal devreye aldığı önlemler, tedavi sürecinde gerekli ilaç ve tıbbı malzeme stokunun sağlaması, Avrupa yaşlılarını ölüme terk ederken ülkemizde bu kesime özel önem verilmesi, hastane kapasitelerinin yeterli olması ve 80 ülkeye tıbbi yardım sağlamamız Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda öne çıkardı. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan bu süreç turizm sektörünü de pozitif etkiledi. Turizmciler, salgının etkisinin hafiflemesi halinde 2021'de Türkiye'nin talep patlaması yaşayacağını belirtiyor.Pandemi sürecinin ardından başlayacak turizm hareketiyle ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin koronavirüs salgınına karşı dünyada örnek gösterilen başarılı bir mücadele yürüttüğünü söyledi.Bağlıkaya, şunları anlattı: "Önlemlerin yanı sıra güçlü sağlık sistemimiz, birçok ülkede haberlere konu oldu. Artık sağlık sistemimiz, ülkemizi ziyaret etmek isteyen turistlere de güven veriyor. Bunu birçok yabancı meslektaşımızdan da duyuyoruz. Türkiye'nin bu süreçte tüm dünyanın yardımına koşması da uluslararası kamuoyunda dikkatleri ülkemize çevirdi." Bu durumun Türkiye'ye ilgiyi artırdığını aktaran Bağlıkaya, "Dünyanın salgından kurtulması halinde Mart 2021'den itibaren, turizmde talep yoğunluğu yaşanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.Firuz Bağlıkaya, ülkemizde salgınla yürütülen başarılı mücadelenin sağlıkta sahip olduğumuz güçlü altyapının tüm dünyada açık ve net biçimde görülmesini sağladığını belirtti. Bağlıkaya, "Dünyada büyük bir ihtiyaç haline gelen solunum cihazını bu kadar kısa sürede üretmemiz de ülkemizin sağlık alanındaki gelişmişliğini ortaya koydu. Sağlık turizmindeki gelişimimiz bu süreçten sonra hız kazanacak. Ülkemizin sağlık altyapısının gücü, koronavirüs sonrası süreçte ortaya çıkan tablo 'üçüncü yaş' olarak adlandırdığımız grubun Türkiye'ye yönelmesine etki edecek" değerlendirmesini yaptı.Turizm sektörünün 2021 yılı beklentilerinin hayli yüksek olduğunu dile getiren Firuz Bağlıkaya, "Tüm dünya bu süreçte Türkiye'nin ortaya koyduğu büyük başarıyı hayranlıkla izledi" diye konuştu.Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum- IMWF2019) koronavirüs salgını sonrasına ilişkin sektördeki ilgili segmentin karar vericilerin fikirlerine ulaşmak ve genel kanıyı ortaya koymak adına anket çalışması yaptı. Bu kapsamda aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1.468 turizmciye 9 soru yöneltildi. Ankette salgın sonrası en hızlı toparlanabilecek turizm destinasyonları arasında Türkiye ilk sırada yer alırken, faaliyetlerini sürdürme noktasında en büyük başarıyı gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları, ilk 5 firma arasında gösterildi. Anketin şu ana kadar kendi segmentinde hazırlanan en kapsamlı çalışma olduğunu vurgulayan forumun yönetici ortağı Necip Fuat Ersoy, "Salgının etkilerini, destinasyon, havayolları ve müşteriler açısından ele alarak, ortaya çıkan içgörüleri yansıttık" dedi.