Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika haberi

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor! İki hafta önce sert bir yükseliş ile 7.24 seviyelerine yükselen dolar, geçtiğimiz hafta ve bu hafta ciddi düşüşler yaşadı ve 6.79 civarına kadar geldi. Ellerinde döviz bulunduran veya bu yönde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise güncel fiyatları canlı olarak takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 20 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…