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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs fiyatları ile ilgili haberi

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Önceki haftaya kadar yükseliş içerisinde olan dolar kuru, son günlerde düşüşüne devam ediyor. Şu dakikalarda 6.79 civarında seyreden dolar iki hafta önce sert bir yükseliş ile 7.24 seviyelerini görmüştü. Güncel kur fiyatlarını canlı takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘ fiyatları bugün ne kadar?’ sorusunu araştırıyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.5.2020 17:37 ABONE OL
Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika haberi

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor! İki hafta önce sert bir yükseliş ile 7.24 seviyelerine yükselen dolar, geçtiğimiz hafta ve bu hafta ciddi düşüşler yaşadı ve 6.79 civarına kadar geldi. Ellerinde döviz bulunduran veya bu yönde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise güncel fiyatları canlı olarak takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 20 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

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Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 20 Mayıs Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili son dakika haberi
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