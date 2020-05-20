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? Hazine ve ’ndan flaş Swap açıklaması geldi

Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve , birçok ülkeyle swap görüşmelerinin devam ettiğini belirtti. Hal böyle olunca, finans dünyasına ait bir kelime olan swapın ne olduğu merak konusu oldu. Swap, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Buna göre; , ne demektir, neden yapılr? Swap anlaşması nedir? İşte Bakanlık tarafından yapılan Swap açıklaması!

Giriş Tarihi: 20.5.2020 09:57 ABONE OL
Swap nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan flaş Swap açıklaması geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Hal böyle olunca, finans anlamındaki bir kelime olan swap, vatandaşların tarafından merak konusu oldu. Peki, Swap nedir? İşte detaylar…

SWAP NEDİR?

"Swap" kısaca; finans dünyasında çok kullanılan ve de iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşmedir. Dolayısıyla, swap işlemleri de; bu sözleşmeden doğar.

Swap ne demek sorusuna cevap olarak; "Swap" kelimesi, TDK'ya göre; "değiştirmek" veya "takas etmek" anlamlarına gelir. Swap kelimesi de çoğunlukla, finansal açıdan; değiştirmek ve takas etmek anlamlarında kullanılır. Finans dünyasında, iki tarafın finansal araçlarını takas ettikleri bir sözleşme olarak nitelendirilebilir.

Swap, nakit akışını değiştirmek için yapılacak tüm finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. Çünkü iki tarafın arasında sabit veya değişken faiz oranlı ödemeler söz konusudur. Bu ödemeler, belirli bir süre boyunca; döviz swap işlemlerince değiştirilir ve de taraflar arasında sözleşme ile işlemler gerçekleştirilir.

Swaplar; döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görebilmektedir. Çoğu opsiyonlardan ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swap, borsada işlem gören bir enstrüman değildir. Bunun yerine swap, tezgah üstü piyasalarda işlem görmekte olan bir sözleşmedir. Döviz swapı veya faiz swapı işlemleri, piyasada en yaygın karşılaşılan swap türleridir.

SWAP ANLAŞMASI NEDİR?

Piyasalardaki swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi olarak tanımlanabilir. Swap; genelde faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine veya döviz kurlarına bağlı olarak işlem görür. Swap işlemleri, kısa zaman içerisinde; en çok kullanımda olan finans işlemlerinden birisi haline gelmiştir.

Swap oranları, bir kişinin; kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. Swap oranları, piyasada birbirinden farklı swap türlerine uygulanmaktadır.

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Swap nedir? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan flaş Swap açıklaması geldi
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