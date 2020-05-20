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Zenginler ’tan kaçtı

Giriş Tarihi: 20.5.2020 ABONE OL
Zenginler New York’tan kaçtı
Koronavirüs salgınının merkezi haline gelen ABD'nin New York kentinde yaşayan yaklaşık 420 bin zengin, pandemi sırasında şehirden kaçtı. The New York Times'ın haberine göre, ayrılanların çoğu, şehrin daha zenginleriydi. Akıllı telefonların konum verilerini toplayan, birden fazla kaynağın analizine dayanan haber, nüfusun yaklaşık yüzde 5'inin 1 Mart'la 1 Mayıs arasında bölgeyi terk ettiğini gösteriyor. Gazetenin analizi, şehrin nüfusunun Upper East Side, West Village, SoHo ve Brooklyn Heights'ın da aralarında bulunduğu en zengin mahallelerde düştüğünü gösteriyor.
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Zenginler New York’tan kaçtı
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