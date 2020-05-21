Genç işadamlarından istihdama dijital dokunuş

TÜRK iş dünyası dünyayı derinden sarsan Kovid-19 pandemisine karşı istihdamı koruma ve artırmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda yeni nesil bir istihdam raporu ve uygulaması üzerine çalıştıklarını belirten Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Pamukçu, özellikle genç işsizliğe yönelik sanal dünyada yeşeren projeleri desteklediklerini belirtti. Bu yıl GYİAD'nin ana gündeminin genç işsizliği olacağını ifade eden Pamukçu, meslek liseleri ya da yüksekokullardan mezun olan gençlerin çok az kısmının kendi alanlarında iş bulabildiğini söyledi. Geçmişte istihdam yaratmanın daha zor olduğunu çok büyük fiziki yatırımlar gerektirdiğini ifade eden Pamukçu, "Oysa bugün çıkartacağınız dijital bir uygulama ile milyar dolar seviyesinde katma değer ve ciddi bir istihdam hamlesi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunun şuanda onlarca örneğine şahit olmaya başladık. Bu sisteme yönelik bir çalışma yapıyoruz" dedi.GYİAD'ın yapısı hakkında da konuşan Pamukçu, "Derneğimizin 400'e yakın üyesi var. Üyelerin yüzde 30'u kadın. Yönetimde de yüzde 50-50 kadın erkek dağılımı söz konusu. GYİAD Akademi bizim en önemli projelerimizden, üniversitelerde öğrencilere girişimcilik eğitimi veriyoruz. Şu ana kadar 1.500'e yakın öğrenci bu eğitimleri aldı. İkinci yaptığımız iş ise vaka kitapları çıkarıyoruz. Üçüncü kitabımız yazım aşamasında. Anadolu'nun markalarını ön plana çıkaran bir çalışma. Biz şu anda dernek olarak bir girişim sermayesi fonunun üzerinde çalışıyoruz. Bir girişimci varsa üyelerimiz de buna inanıyor ve ona bir şekilde kaynak sağlayıp ekonomiye kazandırıyor" dedi.