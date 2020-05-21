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Kamu bankalarında sermaye artırımı tamam

Giriş Tarihi: 21.5.2020 ABONE OL
Kamu bankalarında sermaye artırımı tamam
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın çekirdek sermayelerinin 21 milyar TL artırılması sürecini tamamladı. TVF'den yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonumuz doğrultusunda kamu bankalarımızın sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işlem sonucunda Halk Bankası'daki payımız yüzde 75.29 ve Vakıflar Bankası'ndaki payımız ise yüzde 35.99 olmuştur. Ziraat Bankası hisselerinin tamamı TVF bünyesinde bulunmaktadır" denildi. Dün Borsa İstanbul'da Halk Bankası'nın sermaye artırımını temsil eden 1 milyar 223 bin adet hisse 5.72 lira fiyatla Türkiye Varlık Fonu tarafından alındı. Vakıfbank'ta ise sermaye artırımını temsil eden 1.4 milyar adet hisse TVF'ye satıldı.
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Kamu bankalarında sermaye artırımı tamam
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