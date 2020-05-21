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HABERİ: Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar kuru bugün ne kadar? Geçtiğimiz haftalarda sert bir yükseliş yaşayarak 7.24 seviyelerine kadar çıkan dolar, şu sıralar 6.79 civarında bulunuyor. Doların güncel gidişatını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Dolar ve Euro bugün ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden güncel kur fiyatları ile ilgili detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 12:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği sürüyor! İki hafta önce sert bir yükseliş ile 7.24 seviyelerine yükselen dolar, geçtiğimiz hafta ve bu hafta ciddi düşüşler yaşadı ve 6.79 civarına kadar geldi. Ellerinde döviz bulunduran veya bu yönde yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise güncel fiyatları canlı olarak takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL? İşte tüm bu soruların yanıtları…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 21 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…

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SON DAKİKA HABERİ: Dolar fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Dolar ve Euro bugün ne kadar, kaç TL?
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