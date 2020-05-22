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100 gram ve üstü altına bir gün

Giriş Tarihi: 22.5.2020 ABONE OL
100 gram ve üstü altına bir gün valör
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bugünden itibaren gerçek ve tüzel kişilerin 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."
piyasalar
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100 gram ve üstü altına bir gün valör
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