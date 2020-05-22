2020 BAĞ-KUR emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? BAĞ-KUR emeklileri ne zaman maaş alacak, bayram ikramiyeleri yattı mı?

BAĞ-KUR emekli maaşları ne zaman ödenecek? Sorusu binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği o açıklamaya yaparak müjdeyi vermiş ve bayram ikramiyelerinin erken ödeneceğini duyurmuştu. Ödemelerin sırasıyla vatandaşlara yapılmaya başlanmasının ardından binlerce kişi internet aracılığı ile BAĞ-KUR emekli maaşları ne zaman ödenecek? BAĞ-KUR emeklileri ne zaman maaş alacak? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ödemelerin gerçekleştirileceği o tarih ve tüm detaylar…

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyeleriyle ilgili detayları açıklayan Cumhurbaşkanı, emekli bayram ikramiyelerinin beklenen tarihten erken ödeneceğini söylemişti. Bununla beraber vatandaşlara maaş ödemeleri gerçekleştirilmeye başlandı. Peki, BAĞ-KUR emekli maaşları ne zaman ödenecek?

İşte detaylar…