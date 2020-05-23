200 bin kamu işçisine müjde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini belirterek, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını anımsattı. Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin dün hesaplara yatırıldığını belirten Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiğini kaydetti.

Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



TEDİYE ÖDEMESİ KİME VERİLİYOR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına geliyor. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödeme tediye olarak ifade ediliyor. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabiliyor.

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