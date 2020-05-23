Ekonomi de normalleşiyor

Türkiye ekonomisinde, hükümetin aldığı tedbirler ve dengelenme sürecinin başarısının sonucu olarak, virüsün etkilerinin atlatılıp dipten dönüşün başladığına ilişkin sinyaller güçlendi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının öncülüğünde sağlanan desteklerle gerek tüketici gerek üretici tarafından toparlanmanın güçlendiğini ortaya koydu. Ekonomiye güven mayısta yükselirken, kapasite kullanım oranı da ibreyi yukarı çevirdi.Nisanda virüsün etkisiyle 54.9 ile tarihinin en düşük seviyelerine gerileyen tüketici güven endeksi, hükümetin aldığı tedbirlerin etkisini göstermesiyle mayısta yükselişe geçti. Tüketici güven endeksi mayısta yüzde 8.5 artarak 59.5 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9.3 artarak 79.2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9.5 yükselerek 81.8'e ulaştı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2.9 artarak 55.3 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması, işsiz sayısında azalma beklendiğini gösteriyor. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21.7'ye yükseldi.Koronavirüsün etkisiyle nisanda 13.7 puan azalarak yüzde 61.6'ya gerileyen imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 62.6'ya yükseldi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 727 işyeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlardan elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 62.7'ye ulaştı.NİSAN'DA koronavirüsetkisiyle 66.8ile 2009'danberi en düşükseviyeye inenreel sektörgüvenimayısta hızlatoparlandı.Reel KesimGüven Endeksi(RKGE),mayısta birönceki ayagöre 10.1puan artarak76.9 seviyesindegerçekleşti.Faizlerdekidüşüşünetkisiyle inşaattagüvenendeksi yüzde31 yükselirken,hizmetsektöründede güvenendeksimayısta yüzde10 yükseldi.