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Ekonomi de normalleşiyor

Salgınla mücadeledeki başarısı gıpta ile izlenen , ekonomide de ayağa kalktı. Tüketici ve reel kesimin güveni arttı. Kapasite kullanımında da ibre yukarı döndü

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.5.2020 ABONE OL
Ekonomi de normalleşiyor
Türkiye ekonomisinde, hükümetin aldığı tedbirler ve dengelenme sürecinin başarısının sonucu olarak, virüsün etkilerinin atlatılıp dipten dönüşün başladığına ilişkin sinyaller güçlendi. Türkiye İstatistik Kurumu ile Merkez Bankası tarafından açıklanan veriler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde ve kamu bankalarının öncülüğünde sağlanan desteklerle gerek tüketici gerek üretici tarafından toparlanmanın güçlendiğini ortaya koydu. Ekonomiye güven mayısta yükselirken, kapasite kullanım oranı da ibreyi yukarı çevirdi.

GÜVEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Nisanda virüsün etkisiyle 54.9 ile tarihinin en düşük seviyelerine gerileyen tüketici güven endeksi, hükümetin aldığı tedbirlerin etkisini göstermesiyle mayısta yükselişe geçti. Tüketici güven endeksi mayısta yüzde 8.5 artarak 59.5 ile Kasım 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 9.3 artarak 79.2 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 9.5 yükselerek 81.8'e ulaştı. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 2.9 artarak 55.3 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması, işsiz sayısında azalma beklendiğini gösteriyor. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 18 artışla 21.7'ye yükseldi.

ÇARKLAR DÖNÜYOR
Koronavirüsün etkisiyle nisanda 13.7 puan azalarak yüzde 61.6'ya gerileyen imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 62.6'ya yükseldi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 727 işyeri tarafından mayıs ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlardan elde edilen verilere göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 62.7'ye ulaştı.

REELSEKTÖR GÜVENİ ARTTI
NİSAN'DA koronavirüs etkisiyle 66.8 ile 2009'dan beri en düşük seviyeye inen reel sektör güveni mayısta hızla toparlandı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), mayısta bir önceki aya göre 10.1 puan artarak 76.9 seviyesinde gerçekleşti. Faizlerdeki düşüşün etkisiyle inşaatta güven endeksi yüzde 31 yükselirken, hizmet sektöründe de güven endeksi mayısta yüzde 10 yükseldi.

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Ekonomi de normalleşiyor
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