Kapalıçarşı yeniden açılıyor! İşte yeni dönem kriterleri...

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapanan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi olan tarihi Kapalıçarşı, 1 Haziran'da Nuruosmaniye kapısında gerçekleştirilecek törenle açılıyor. Yeni kurallarla açılacak çarşıya maskesiz kimse giremeyecek, kapıda dezenfaktan sürülecek. Dükkanlara sadece iki kişi girebilecek ve içeride en fazla üç saat kalınabilecek. Çarşının 21 kapısından 11'i açılacak, girişlerde yoğunluğa göre kısıtlama yapılacak, ziyaretçiler uyarı işaretleriyle içeride yönlendirilecek.

Kapalıçarşı'nın tarihinde depremlerin dışında ilk kez kapandığını söyleyen Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şey normale döndükten sonra Kapalıçarşı'mız eski günlerine dönecektir" dedi.

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Kurtulmuş şunları anlattı:

"Her hafta çarşamba akşamları kapsamlı ve nitelikli bir temizlik ve dezenfekte işlemi yapıldı. Diğer günlerde de temizlik çalışanlarımız her sabah rutin temizliklerini yapmaya devam ettiler. Kapılarımızda dezenfektan olacak. Maskesiz kimseyi içeri almayacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, yerdeki etiketlerle de bunu belirleyeceğiz. Dükkanlarda ve her yerde uyarı afişlerimiz asılı olacak. Çarşıdaki dükkanlar 10-15 metrekare. Sosyal mesafeyi özellikle dükkan sahipleri sağlayacak. İçeriye en fazla iki müşteri alabilecekler ve burada üç saati geçmeyecek bir şekilde kalacaklar. Aynı zamanda sürekli anonslarla bildirimlerde bulunacağız. Sahada ise güvenlik görevlilerimiz sürekli gözlem yapacaklar. Merkezi bir klima sistemi olmadığı için burada klimanın getireceği negatif bir durum olmayacak. Camlar açılınca doğal havalandırma sağlanıyor. Kapalıçarşı kurallı bir yer. Esnaf arkadaşlarımızla dayanışma içinde bir çalışma yaparak bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum."

21 KAPIDAN 11'İ AÇILACAK

Fatih Kurtulmuş anlattı: "Kapalıçarşı'nın 21 kapısı var. Biz en başında kontrollü bir şekilde bu kapıların 10-11'ini açacağız. X-ray cihazlarımızla da içeri giren kişileri takip ederek burada çok fazla yoğunluğun olmaması için kontrol edeceğiz. Burası bazen geçiş güzergahı oluyor. İnsanlarımız burayı alışverişin dışında geçiş güzergahı olarak görmezler diye ümit ediyoruz."

'ESNAF YIL SONUNA KADAR TOPARLANIR'

Milliyet'in haberine göre; Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş salgının işlerin durgun olduğu Ramazan ayına denk geldiğini söyledi: "Ramazan ayında düğünler olmadığı için zaten içeride bir hareketlenme olmazdı. Kapalıçarşı esnafı sağlıklı bir şekilde buraya geldiğinde işlerini yıl sonuna kadar toparlayacaktır. İnşallah bereketli bir başlangıçla bu dönemi devam ettiririz. Burada çok vakıf kiracısı var. Kiraları üç ay öteleme, aidatları altı aya yayma şeklinde bir çözüm bulundu. Burada güvenliği ve temizliği idare ettiğimiz için belirli aidatların alınması gerekiyor. Yönetim olarak aidatları dört ay erteledik."

'DEPREM DIŞINDA KAPANMADI'

Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'nın tarihinde depremler dışında ilk kez salgın nedeniyle kapandığını anlattı: "Kapalıçarşı 1954 yılında büyük bir deprem geçirdi. Yıkılan yerleri vardı. Dolayısıyla uzunca bir dönem kapandı. 1999 depreminde de 3-4 ay kapandı. Şu anda biz resmen kapanmış değiliz. 24 Mart'ta iki kapıdan geçici olarak sadece esnafımıza müsaade etmek kaydıyla bir süre izne ayırdık. Buradaki özellikle izin derken, geçici olarak. Tekrar geri geleceğimizi biliyorduk. 1 Haziran'da sayın valimizin de iştirak edeceği Nuruosmaniye kapısında yapacağımız açılış merasimiyle Kapalıçarşı'mızı açacağız" dedi.