Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye dünya turizm gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi

Türkiye dünya gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi

Türkiye, Dünya gelirlerinde 2 basamak yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti. Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2019 yılı verilerinin yer aldığı Mayıs 2020 barometresini yayımlandı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 23.5.2020 10:20 ABONE OL
Türkiye dünya turizm gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi
Türkiye dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan 6'ncı ülke olurken, turizm gelirlerinde ise iki basamak daha yükselerek 13'üncü sıraya yerleşti. Son yıllarda Avrupa'da en çok turizm geliri elde eden ülkeler sıralamasına 6'ncılığını geçtiğimiz yıl da sürdüren Türkiye, TÜİK verilerine göre 2019'da 34,5 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. En çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında 2018'de Avrupa'da 4, dünyada 6'ncı sıraya yükselen Türkiye'nin, Dünya Turizm Örgütünün Mayıs 2020 barometresine göre ziyaretçi sıralamasındaki bu başarısı 2019 yılında da değişmedi.Turizm gelirlerinde ise 2018'e göre geçtiğimiz yıl Avrupa sıralaması aynı kalırken, Türkiye 2019 dünya sıralamasında 15'inci sıradan 13'e yükselmiş oldu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye dünya turizm gelirlerinde 13'üncü sıraya yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA