Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İşsizlik ödeneği kaç para? 2020 İşsizlik maaşı ne zaman nereden ödenecek

İşsizlik ödeneği kaç para? 2020 ne zaman nereden ödenecek

İşsizlik ödeneği ne kadar ve nasıl alınır? Corona virüsü ile ilgili endişe verici son dakika haberleri Avrupa ve ABD’de azalırken, dünya genelinde ağırlıklı olarak virüsün ekonomik etkileri ile ilgili haberler geliyor. Corona virüsü düşüş eğiliminde olsa da ekonomik etkileri uzun süre devam edecek gibi gözüküyor. ’de de corona virüsünün ekonomik alandaki etkilerini azaltmak için kritik önlemler alındı. İşletmelere kısa çalışma ödeneği ve ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım gibi birçok uygulama hayata sokuldu. Halihazırda uygulamada bulunan işsizlik ödeneği ile ilgili de detaylar merak konusu oldu. Özellikle, işsizlik ödeneği kaç para ve ne zaman nereden ödenecek soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2020 işsizlik ödeneği hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 25.5.2020 02:15 Son Güncelleme: 25.5.2020 02:16 ABONE OL
İşsizlik ödeneği kaç para? 2020 İşsizlik maaşı ne zaman nereden ödenecek

, corona virüsü sürecinde araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden ve şubelerden yapılan işsizlik maaşı başvuruları ödeneği kapsamında sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda ödemeler yapılmaktadır. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar işsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce ödenecek mi şeklindeki soruların yanıtlarını öğrenmek istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre; işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenecek mi?

2020 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik." dedi.

İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşsizlik ödeneği kaç para? 2020 İşsizlik maaşı ne zaman nereden ödenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA