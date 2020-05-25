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Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması

ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.5.2020 14:54 Son Güncelleme: 25.5.2020 15:13 ABONE OL
Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması

Bakan Kurum: Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.

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Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması
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