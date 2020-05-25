Bakan Kurum'dan son dakika açıklaması

Bakan Kurum: Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.
Giriş Tarihi: 25.5.2020 14:54Son Güncelleme: 25.5.2020 15:13ABONE OL
Bakan Kurum: Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266'sı Kaş, 49'u Kemer, 40'ı Demre, 15'i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.