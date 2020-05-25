Cengiz Holding'ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje

Korona virüs salgını yüzünden bir süre ertelenen projeye başlama kararı alındı. Demiryolu projesi ülkenin stratejik olarak en önemli projesi olacak.

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırına uzanan demiryolu projesi geçtiğimiz Temmuz ayında ihaleye çıkmış 10 firma teklif vermişti. Projeye, Türkiye'den Slovenya'dan, İspanya'dan, Çin'den, Avusturya'dan önemli şirketler teklif vermiş ama ihaleyi kazanan Cengiz Holding olmuştu.

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