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'ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje

, Hırvatistan’da 400 milyon Euro’yla kazandığı projesine bugün başlıyor. Proje ülkenin en büyük projeleri arasında yer alıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 25.5.2020 17:39 ABONE OL
Cengiz Holding'ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje

Korona virüs salgını yüzünden bir süre ertelenen projeye başlama kararı alındı. Demiryolu projesi ülkenin stratejik olarak en önemli projesi olacak.

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırına uzanan demiryolu projesi geçtiğimiz Temmuz ayında ihaleye çıkmış 10 firma teklif vermişti. Projeye, Türkiye'den Slovenya'dan, İspanya'dan, Çin'den, Avusturya'dan önemli şirketler teklif vermiş ama ihaleyi kazanan Cengiz Holding olmuştu.

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Cengiz Holding'ten Hırvatistan’da 400 milyon euroluk dev proje
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