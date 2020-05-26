Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Bakan Albayrak'tan 'a teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı , resmi Twitter hesabından 'a teşekkür etti. Bakan Albayrak, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.5.2020 16:06 Son Güncelleme: 26.5.2020 16:07 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından Halkbank'a teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk, kocaman bir aileyse; Halkbank, bu ailenin 'Önce halk sonra banka' diyen zenginliğidir. İçimizi ısıtan bu güzel film için teşekkürler" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Albayrak'tan Halkbank'a teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA