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Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

'nun Fatsa ilçesinde dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:33 ABONE OL
Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.

Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor. Kilosu 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu gerçekten adından söz ettiriyor.

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Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor
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