Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabiliyor, 150-200 TL'den satılıyor

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında 'yaban çileği' olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.

Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor. Kilosu 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu gerçekten adından söz ettiriyor.