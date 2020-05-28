Vergiyi düzenli ödeyene indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı tebliğine göre, 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere sağlanan yüzde 5'lik vergi indiriminden yararlanmak için, beyannamenin ait olduğu yıl ile bundan önceki son 2 yıl yasal süresinde verilmiş olması gerekiyor. Ayrıca vergi indiriminden yararlanacak mükellefin bin liranın üzerinde borcu, son 4 yılda kaçakçılık suçu bulunmayacak. Düzenleme 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla, vergi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenmiş olması gerekecek. Vergi aslı (vergi cezaları dâhil) bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borç bulunmayacak.Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması gerekiyor.



BU YIL İSTİSNA YOK

Bu yıl için 600 bin lirayı aşan kazançlar için istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Söz konusu tutarın aşılıp aşılmadığı ilgili takvim yılının sonu itibarıyla belirlenecek. Elde edilen kazançlar toplamının söz konusu tutarı aşması halinde, elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek. Tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı belirlenecek. Vergi indiriminin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması gerekiyor.



LİG USULÜNE GÖRE %20

Lig usulüne tabi spor dallarında mücadele edenler, 600 bin liranın üzerinde elde ettikleri gelir için yüzde 20 vergi ödeyecek. Mevcutta sözleşmesi bulunan sporcular için bu sözleşmenin bitimine kadar gelir vergisi kesintisi yüzde 15 olacak. 31 Ekim 2019 itibarıyla yapılan sözleşmelerde kesinti yüzde 20 olarak uygulanacak. Yıllık geliri belirli bir tutarı aşan (2020 yılı için 600 bin lira) sporcular bu gelirleri için yıllık beyanname verecek. Sporcular tarafından elde edilen ücret gelirleri nedeniyle beyanname verilmemesi durumunda, tevkif suretiyle ödenen vergiler nihai vergi olacak. Yıllık beyanname verilmesi durumunda ise kesilen vergiler, vergi dairesine yatırılmış olması şartıyla hesaplanan GV'den mahsup edilebilecek.

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