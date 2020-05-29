İki ay sonra ilk hızlı tren

İki ay aradan sonra Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri dün yeniden başladı. İstanbul-Ankara ve Ankara-Konya seferleri yapıldı. Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT'nin seferlerinin Ankaraİstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız" dedi. Karaismailoğlu, yolculuklarda maske zorunluluğu olacağının da altını çizdi.