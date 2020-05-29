PİLOT’a kabul edilen ekibe 150 bin TL

Girişimcileri desteklemeye devam eden Türk Telekom'un PİLOT programı için başvurular alınmaya devam ediyor. PİLOT'a kabul edilen her ekibe, 150 bin TL doğrudan nakit desteği sağlanıyor.Türk Telekom'un teknoloji girişimlerini desteklemek ve onlarla iş birliği yaparak müşterilerine yenilikçi ürün, hizmetler sunmak aynı zamanda yerli ve milli girişimlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği PİLOT'ta 8. dönem başvuruları açıldı. Başvurular www.turktelekompilot. com.tr web sitesinden yapılabiliyor.PİLOT'un yeni döneminde programa kabul edilen her girişime 150 bin TL nakit desteği sağlanırken, girişimler Türk Telekom ile işbirliği yapma imkânı yakalayacak.