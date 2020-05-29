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Restoran ve kafelerde 1 'daki açılış için hazırlıklar başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 1 'da yeniden hizmet vermeye başlayacak olan restoran ve kafelerde hazırlık yapılıyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.5.2020 16:43 ABONE OL
Restoran ve kafelerde 1 Haziran'daki açılış için hazırlıklar başladı

Salgın tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk kapatan restoran ve kafeler, normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Bu kapsamda, açılış hazırlıkları yapan Bağdat Caddesi'ndeki restoranlarda camların silindiği, yerlerin, masaların, sandalyeler ile mutfak ve diğer kapalı alanların özel solüsyonlarla dezenfekte edildiği görüldü.

Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi temizlik çalışmalarını tamamlayan mekanlar, pazartesi gününden itibaren müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

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Restoran ve kafelerde 1 Haziran'daki açılış için hazırlıklar başladı
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