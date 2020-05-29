Rezervasyon başladı temmuz hareketli geçecek

Küresel salgın Kovid-19 sonrası Türkiye yeni normale geçiş için hazırlıklarını sürdürürken yazın gelmesiyle yerli turist de tatil planlarını yapmaya başladı. Tur operatörleri tatil arayışlarının hızlandığını belirtirken, oteller ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı hijyen genelgesinin yanı sıra sertifika için de çalışmalarını başlattı. Özellikte temmuz-ağustos ayı için hareketlilik oluşacağını belirten oteller, müşterilerinin hem rahat hem de güvenli tatil yapması için çalışıyor. Bazı oteller odalarının yarısını açmayı planlarken, bazıları da ilave hijyen tedbirleri geliştiriyor.17 Haziran'da yeni sezonu başlatacaklarını belirten Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, "Biz 460 odalı bir tesisiz. Başlangıçta 150 odayı açmayı planlıyoruz. Birinci vitesle başlayacağız, zamanla vites yükselteceğiz" dedi. Son zamanlarda çok olumsuz yorumlar yapıldığına dikkat çeken Batum, "Sezon açılacak, açılmak zorunda. Tedbirlerimizi alarak çarkı döndüreceğiz" diye konuştu. Turizmin iç pazarla başlayacağına dikkat çeken Batum, ülkelerin uçuş yasaklarının kalkmasıyla dış pazarların da gelişeceğini aktardı. Batum, "Özellikle İngiltere'den çok yoğun talep alıyoruz. Uçuşların açılmasını bekliyorlar. İç pazarda haziranda başlayan hareketlilik temmuz ve ağustosta hızlanacak" diye konuştu.Titanic Hotels Genel Direktörü Gökhan Özbatır da, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı sertifikasyon sistemine katıldık. Tüm kurallara uygun şekilde misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Normalleşme adımlarıyla halkımızın morali yükseldi ve konaklama talepleri gelmeye başladı" dedi. Öncelikle iç pazar misafirlerine hizmet vermeye başlayacaklarını aktaran Özbatır, "Temmuzda yurtdışı uçuşların başlayacağını öngörülerek Antalya'daki Titanic Mardan Palace, Titanic Deluxe Golf Belek ve Titanic Beach Lara otellerimize Rusya, İngiltere ve Almanya'dan ciddi bir talep oluştu" şeklinde konuştu.WYNDHAM Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Turizm Bakanlığı'nın verdiği sertifikayı tüm otelleri için alacaklarını, buna ek 'Count on Us' (Bize Güvenin) girişimini başlattıklarını belirterek, "Otellerimizde sınıfının en iyisi dezenfektanlar kullanılacak, sağlık malzemelerine kesintisiz erişim sağlanacak" dedi. Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam ise, "Temmuzda yüzde 50 doluluk, ağustos ve eylülde ise patlama bekliyoruz. Gurbetçilerin yoğun talep göstereceğini öngörüyoruz" diye konuştu.