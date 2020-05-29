SON DAKİKA HABERİ: Dolarda hareketlilik sürüyor! Dolar fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

Dolar kuru bugün ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde güncel piyasalarda yaşanan dengesizlikler Dolar ve euro'da artışı beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca, yatırımını bu yönde gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen bireyler, 'Dolar ve Euro bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili ayrıntılara ve son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, 29 Mayıs dolar/TL son durum görüntüleyebilirsiniz…