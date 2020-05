Türk ürünleri tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak

Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu epttavm.com 8. yılında KOBİ'lere destek ve yeni pazar seferberliği başlattı. Ticaret Bakanlığı'nın KOBİ'lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılayacak olması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya kadar nakdi destek vereceği açıklaması ardından, KOBİ'lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm.com'dan geldi.

YÜZDE 200'LÜK BÜYÜME

2012 yılında PTT bünyesinde kamu iştiraki olarak kurulan, epttavm.com geçtiğimiz günlerde 8. yaşını kutladı. Şirketin yıllık ortalama yüzde 200'lük büyüme oranı yakaladığını belirten Genel Müdür Çevikoğlu, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'leri Türkiye'nin her noktasına ulaştırdıklarının altını çizerek, "ePTTAVM, bugüne kadar 20 binin üzerinde KOBİ'yi, Türkiye'nin her noktasından 10 milyonu aşkın tüketiciye ulaştırdı. KOBİ'lerimiz ePTTAVM aracılığıyla Türkiye pazarının yanı sıra şu an Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarlarına da ulaşabiliyor. KOBİ'lerimizi başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa ve Asya'dan 30 ülkeye daha ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamış olduğu destek KOBİ'lerin dünyaya açılmasını kolaylaştıracak" dedi.

ÜYE SAYISI 10 MİLYONA ULAŞTI

epttavm.com'un 8. yılı dolayısıyla şirketin eriştiği büyüklüğü de anlatan Çevikoğlu, "Son 12 aylık verilere baktığımızda tüketicilerin yüzde 80'i epttavm.com'a mobil cihazlardan erişirken, yıllık ziyaret sayısı 150 milyonu, üye sayımız ise 10 milyonu buldu. Platformumuzda aylık gerçekleştirilen işlem sayısı da 1 milyonu aşarken, platformdaki toplam 20 milyon ürün arasından aylık olarak tüketiciye ulaştırılan ürün sayımız da 2.5 milyonu aştı. Platformumu 3 milyondan fazla Türk ürününün yanı sıra platform teknolojisini de yurt dışına ihraç etmeyi başardı" şeklinde konuştu. Hakan Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ

"epttavm.com, coğrafi işaretli ürünlerden tarım kooperatifi ürünlerine, yerli ürünlerden stratejik ürünlere kadar birçok farklı ihtiyacın hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki e-ticaret platformları üzerinden karşılanmasına imkân tanıyor. Ayrıca bir kamu iştiraki olan epttavm.com, aynı zamanda kamu ve sosyal sorumluğu çerçevesinde, ülkemiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu zamanlarda doğrudan destek sağlıyor.

KOBİ'LERE LOJİSTİK DESTEK

Kovid-19 pandemisi sürecinde 30 milyonun üzerinde vatandaşımız tarafından ziyaret edilen epttavm.com, vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını karşıladı. Bu süreçte KOBİ satıcılarımızın ödemeleri erken yapılırken, komisyon oranları düşürüldü. KOBİ'lerimize kargo ve e-ticaret lojistik desteği de sağlanırken, tüm KOBİ'lerimizin ürünleri için reklam desteği verildi. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın evlerinden el emeği ile ürettikleri ürünler, engelsiz.epttavm.com üzerinden satışa sunuldu.