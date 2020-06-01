Konut kredi faiz oranları hakkında son dakika haberi! Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklaması

Kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurdu. Yerli üretime yönelik planlanan yeni uygulama ile 6 ay geri ödemesiz ve 30 bin TL'ye varan kredi desteği sağlanacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş, ihtiyaç kredisi ve konut kredi faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sabah alınan yeni karara göre kredi faiz oranları ne kadar, kaç TL oldu?

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLERİNDE KREDİ DESTEĞİ

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.