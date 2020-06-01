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Haberler Ekonomi Haberleri Konut kredi faiz oranları hakkında son dakika haberi! Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklaması

Konut kredi oranları hakkında son dakika haberi! Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklaması

Normalleşme sürecinin kritik haftasında son dakika haberi! Kamu bankaları kredi oranları ile ilgili flaş bir düzenlemeler getirdi ve oranları belirledi. 30 bin TL’ye varan kredi ile vatandaşın ihtiyaçlarına cevap olacak krediler hayata geçiyor. Vatandaşlar, bu haberin ardından, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut ve hangi ürünler için kredi uygulamasının geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, yeni kredi faiz oranları ne kadar oldu ve hangilerini içeriyor? Haberimizde, üç kamu bankası olan Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'a ait 1 Haziran kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:19 Son Güncelleme: 1.6.2020 11:19 ABONE OL
Konut kredi faiz oranları hakkında son dakika haberi! Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklaması

Kredi oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurdu. Yerli üretime yönelik planlanan yeni uygulama ile 6 ay geri ödemesiz ve 30 bin TL'ye varan kredi desteği sağlanacak. Bu haberin ardından milyonlarca vatandaş, ihtiyaç kredisi ve konut ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, bu sabah alınan yeni karara göre kredi faiz oranları ne kadar, kaç TL oldu?

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLERİNDE KREDİ DESTEĞİ

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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Konut kredi faiz oranları hakkında son dakika haberi! Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank 6 ay geri ödemesiz 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklaması
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