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Son Dakika Haberi: oranları düştü! 0.64 ve 0.74 oran ile dev fırsat! Ziraat, Vakıfbank, kredi faiz oranları ve başvuru şartı

oranları ile ilgili son dakika haberleri peşpeşe geliyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük paketlerinden bir tanesi Bakan Albayrak tarafından dün açıklandı. Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların önemli bir kısmı 1 Haziran tarihinde kaldırıldı ve böylece normalleşme sürecinde hızlı bir gelişme yaşandı. Konut kredisi faiz oranlarının düşmesinin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, temel ihtiyaç, beyaz eşya, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarını içeren bu indirim neleri kapsıyor ve başvuru şartları neler? Haberimizde Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi başvuru şartları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 16:33 Son Güncelleme: 1.6.2020 17:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları düştü! 0.64 ve 0.74 oran ile dev fırsat! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve başvuru şartı

oranlarında büyük indirim! Ziraat bankası Vakıfbank ve kredi faiz oranları indirimi ile vatandaşların konut ve taşıt sahibi olmasına yardımcı oluyor. Konut kredisi faiz oranı indirimi, üç kamu bankası tarafından da 1 Haziran tarihinden itibaren Peki, konut kredisi başvuru şartı faiz oranları neler? Kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurduktan sonra kredi faiz geri ödeme planı ile ilgili tablolar yayımlandı.

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU 2020

Konut kredisi ödeme tablosuna ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları düştü! 0.64 ve 0.74 oran ile dev fırsat! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve başvuru şartı
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