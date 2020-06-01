Son Dakika Haberi: Konut kredisi faiz oranları düştü! 0.64 ve 0.74 oran ile dev fırsat! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ve başvuru şartı

Konut kredisi faiz oranlarında büyük indirim! Ziraat bankası Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları indirimi ile vatandaşların konut ve taşıt sahibi olmasına yardımcı oluyor. Konut kredisi faiz oranı indirimi, üç kamu bankası tarafından da 1 Haziran tarihinden itibaren Peki, konut kredisi başvuru şartı faiz oranları neler? Kredi faiz oranları ile ilgili flaş bir son dakika haberi geldi ve normalleşme sürecinin kritik gününde kamu bankaları önemli bir uygulamaya geçtiğini duyurduktan sonra kredi faiz geri ödeme planı ile ilgili tablolar yayımlandı.

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU 2020

Konut kredisi ödeme tablosuna ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.