Tarımda arz açığına öncelik verilecek

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19'la mücadele alınan tedbirler gıda güvenliği ve tarım sektörünün stratejik önemini ortaya koydu. Hükümet, normalleşme süreciyle birlikte ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için adeta seferberlik ilan etti. Buğday, arpa, kuru fasulye, mercimek, mısır, ayçiçeği, çeltikte tohumların yüzde 75'i hibe edildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, özellikle arz açığı olan ürünlerde üretimi artırmak için çalıştıklarını belirterek, temel gıdalarda stok takibi yaptıklarını söyledi. Pakdemirli, "Stratejik ve arz açığı olan ürünlerin ekilişlerini planlıyoruz. Tarım takviminin elverdiği alanlarda tohum dağıtmak suretiyle atıl arazilerde ekilişler yaptırılıyor" dedi.Salgınla mücadelede seyahat kısıtlamaları, sınırların kapanması, sokağa çıkma yasağı gibi önlemler, tarımsal üretim ve tedarik zincirlerini de ciddi şekilde etkiledi. Bu dönemde makarna, pirinç, un ile çeşitli bakliyat ve konserve gibi uzun ömürlü raf ürünlerine talep arttı. Temel gıdalarda stok ve piyasa takibinin etkinleştirildiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Gübre, tohum, ilaç, yem gibi girdilerin üretimi, lojistiği ve dağıtımında sorun yaşanmamasını sağladık. Çin'de görülen ilk vakalar sonrasında, perakende sektörü bilgilendirilerek, gıdanın tedariki, lojistiği, stok yönetimi konusunda gerekli hazırlıklar yapıldı" dedi.