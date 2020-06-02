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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan askerler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , "’in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 2.6.2020 10:32 Son Güncelleme: 2.6.2020 10:33 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan 2 asker için başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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