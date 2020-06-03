"1 Milyon Yazılımcı Projesi, bizim için de çok önemli bir hedef"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Salgınla birlikte değişen yaşam tarzlarını da göz önüne olarak Red müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni bir adım daha atıyoruz. Red dünyasını sınırsız uygulamalarla genişletiyoruz." dedi.

Bu yıl onuncu yaşını kutlayan Vodafone Red'in yeni portföyü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un katıldığı online toplantıda paylaşıldı.

Buna göre, Vodafone Red'in 4 farklı tarifeden oluşan yeni portföyünde WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify ve Facebook Messenger uygulamaları sınırsız olarak ve hiçbir ek işlem yapmadan kullanılabilecek.

"SALGINDA DATA KULLANIMI YÜZDE 18 ARTTI"

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesi ve "evde kal" çağrısı ile birlikte Vodafone Red'lilerin de teknoloji kullanım oranlarının arttığını bildiren Aksoy, döneme ilişkin bilgi verdi.

Aksoy, "Salgın sürecinde mobil data kullanımlarında yüzde 18'lik artış görülen Red'liler, şubat-mart-nisan aylarını kapsayan dönemde Vodafone TV'de 5 milyon saatin üzerinde kullanım yaptı. Red'lilerin 23 Vodafone ülkesi yönünde yaptığı aramalar yüzde 19, WhatsApp kullanımı ise yüzde 48 arttı." ifadelerini kullandı.

"1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ, BİZİM İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF"

Toplantıda soruları da yanıtlayan Aksoy, Red'in sunduğu ayrıcalıklar arasında salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında kullanılamayanlar olsa da, değişen ihtiyaçlara yönelik sundukları hizmetlerle bu kullanımı sürdürme hedefinde olduklarını dile getirdi.

Hizmetleri ihtiyaçlara göre revize ettiklerini aktaran Aksoy, salgın döneminin Red'in kullanımının bırakılmasına yansımadığını söyledi.

Aksoy, "Verdiğimiz faydanın daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz. Bu yüzden sürekli ihtiyaca göre yenilemeye devam edeceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin önemine işaret eden Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı bünyesinde çocuklara verdikleri kodlama eğitimlerinden bahsederek, bu çocukların geleceğin yazılımcıları olacağını bildirdi.

Aksoy, "Sayın Bakanın başlattığı kampanya bizim için de çok önemli bir hedef." dedi.