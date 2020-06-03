Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan 'Sanayi Doktora Programı' açıklaması: Aylık 4 bin 500 lira verilecek...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sanayi Doktora Program ile ilgili, "Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.

AYLIK 4 BİN 500 LİRA BURS VERİLECEK

Varank, "Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir