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| Bakan 'tan '' açıklaması: Aylık 4 bin 500 lira verilecek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'na ilişkin açıklamasında bulundu. Bakan Varank sonuçların belli olduğunu belirterek, 47 üniversitesinin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceklerini açıkladı. Varank program kapsamında aylık 4 bin 500 TL burs verileceğini de sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 10:33 Son Güncelleme: 3.6.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan 'Sanayi Doktora Programı' açıklaması: Aylık 4 bin 500 lira verilecek...

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sanayi Doktora Program ile ilgili, "Sonuçlar belli oldu. 47 üniversitenin, 147 sanayi kuruluşuyla yaptığı 188 projeyi destekleyeceğiz." dedi.

AYLIK 4 BİN 500 LİRA BURS VERİLECEK

Varank, "Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda 645 doktora öğrencisi yetiştirilecek. Aylık 4 bin 500 lira burs, 3 yıl boyunca istihdam desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Mustafa Varank'tan 'Sanayi Doktora Programı' açıklaması: Aylık 4 bin 500 lira verilecek...
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