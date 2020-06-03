Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberi!

ne kadar olacak? 2020 ile ilgili haberi!

Türkiye’de 12 milyondan fazla emekli, Temmuz ayında yapılacak maaş zammına gözlerini çevirdi. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Yapılacak zam ile ilgili ayrıntılar ise Haziran ayına girmemiz ile birlikte netlik kazanmaya başladı. Peki, ne kadar olacak? SSK - Bağ-Kur ve memur emeklileri için yüzde 4.41 zam bekleniyor. Öte yandan 1000 TL'lik ikramiyeler de ödenecek. İşte emekli temmuz zammı ve maaşlarla ilgili detayları...

Giriş Tarihi: 3.6.2020 10:14 ABONE OL
Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberi!

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu zamlarda etkili olan etken ise 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Gelen göre; ocak'ta maaşları artırılan, promosyonları zamlanan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla da arttı. Şimdi sıra maaşlara yapılacak temmuz zammında. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin aylık kazancı bin 500 liraya çıkarılırken; Mayıs'ta verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan'da yatırıldı.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA