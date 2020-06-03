Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı ile ilgili son dakika haberi!

Emekli Temmuz zammı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu zamlarda etkili olan etken ise 6 aylık enflasyon rakamları oluyor. Gelen son dakika haberi göre; ocak'ta maaşları artırılan, promosyonları zamlanan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla da arttı. Şimdi sıra maaşlara yapılacak temmuz zammında. Peki, emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilerin aylık kazancı bin 500 liraya çıkarılırken; Mayıs'ta verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan'da yatırıldı.