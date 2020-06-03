İhracatta toparlanma dönemi başladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mayıs ayı dış ticaret verileriyle ihracatta en kötünün geride kaldığını ve toparlanma dönemine girildiğini söyledi. Mayıstaki ihracatın, dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019'daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen yükseldiğini belirten Pekcan, "Mayıs ihracatı nisana göre yüzde 10.84 arttı. Nisanda 8 milyar 993 milyon dolar olan ihracat, mayısta 9 milyar 964 milyon dolara çıktı. İhracatta bir önceki aya göre artış son 8 ayın zirvesine çıktı" dedi.Dış ticaret rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Bakan Pekcan, "İhracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 74.3'e yükseldi. Bununla beraber, mayısta iş günü bazında ihracatımız nisana göre yüzde 28.8 artışla 540.5 milyon dolara çıktı. Mayısta nisana göre, AB'ye ihracat yüzde 17.3 yükseldi" şeklinde konuştu.