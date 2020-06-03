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haberi: Osmaniye ve Akdeniz'de korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi listesi (Antalya)

Az önce Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgisine göre Akdeniz’de 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 21.k km olarak açıklandı. Sabaha karşı da Osmaniye’de 4.0 şiddetinde bir deprem olmuş ve bu deprem Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedilmişti. Ayrıca Ege Denizi’nde de sabahtan bu yana üst üste depremler oluyor. İşte listesi…

Giriş Tarihi: 3.6.2020 08:37 Son Güncelleme: 3.6.2020 08:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Osmaniye ve Akdeniz'de korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi Antalya

Dün gece 02:20 sularında Osmaniye'de meydana gelen deprem, çevre şehirlerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini paylaştı. Ege Denizi'nde Datça merkezli küçük çaplı depremler meydana gelirken az önce Akdeniz'de 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Son günlerde Ege Denizi ve Akdeniz'deki depremler arttı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremin Antalya'da da hissedildiği ifade edildi.

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Son dakika haberi: Osmaniye ve Akdeniz'de korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (Antalya)
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