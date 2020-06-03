Son dakika haberi: Osmaniye ve Akdeniz'de korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (Antalya)

Dün gece 02:20 sularında Osmaniye'de meydana gelen deprem, çevre şehirlerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesini paylaştı. Ege Denizi'nde Datça merkezli küçük çaplı depremler meydana gelirken az önce Akdeniz'de 4.2 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bölgede herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Son günlerde Ege Denizi ve Akdeniz'deki depremler arttı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Depremin Antalya'da da hissedildiği ifade edildi.