Son Dakika Haberleri | 2020 yeni enflasyon rakamları açıklandı! Enflasyon TÜFE oranı ne kadar oldu?

Enflasyon verileri ile ilgili son dakika haberleri her ayın başında vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Mayıs ayı enflasyon ve verileri de 3 Haziran 2020 tarihinde açıklandı. Peki, açıklanan verilere göre TÜFE enflasyon oranı ne kadar oldu? Önceki aya göre yüzde kaç artış gösterdi? Haberimizde TUİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri ve TÜFE enflasyon rakamları yer alıyor.

Türkiye genelinde tüketici fiyatları Mayıs ayında yüzde 1.36 yükseldi ve yıllık enflasyon yüzde 11.39 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk beş ayında yüzde 4.57 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12.10 yükseldi. Yıllık en düşük artış yüzde 2.98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3.74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6.69 ile ulaştırma ve yüzde 7.68 ile giyim ve ayakkabı oldu.

İşte, Mayıs ayı ile ilgili merak edilen diğer detaylar...