Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? E DEVLET İLE HESAPLAMA!

Corona virüsü salgını nedeniyle bazı işletmelerde ödeneğe dair düzenlemelere geçirlirken bazıları da ücretsiz izne çıkarıldı. İŞKUR tarafından çalışanlara yatırılan bu ödenekten yararlanmak isteyenler konuya yönelik açıklamaları yakından takip ediyorlar. Haziran ayında yatırılması beklenen ödeneğin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı araştırılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR, HESAPLARA YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

İşte kısa çalışma ödeneğine dair tüm detaylar...