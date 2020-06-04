Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? E DEVLET İLE HESAPLAMA!

ne zaman yatacak, şartları neler? ? E DEVLET İLE HESAPLAMA!

Kısa çalışma ödeneğine dair tüm detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya yönelik detaylara dair açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından ne zaman yatacak, şartları neler, ne kadar yatacak gibi pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlara sunulan imkanlardan bir tanesi olmakla birlikte, kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor. Buna göre; , şartları neler? ? Hesaplama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 4.6.2020 15:01 Son Güncelleme: 4.6.2020 15:01 ABONE OL
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? E DEVLET İLE HESAPLAMA!

Corona virüsü salgını nedeniyle bazı işletmelerde ödeneğe dair düzenlemelere geçirlirken bazıları da ücretsiz izne çıkarıldı. İŞKUR tarafından çalışanlara yatırılan bu ödenekten yararlanmak isteyenler konuya yönelik açıklamaları yakından takip ediyorlar. Haziran ayında yatırılması beklenen ödeneğin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı araştırılırken Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; ne zaman yatacak, şartları neler? ?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR, HESAPLARA YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

İşte kısa çalışma ödeneğine dair tüm detaylar...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, şartları neler? Kısa çalışma ödeneği ne kadar? E DEVLET İLE HESAPLAMA!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA