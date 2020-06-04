Konut için sağlık timi kurdu

Koronavirüs sonrasında evlerdegeçirilen zamanın artmasıylakonut sektöründede dinamiklerdeğişmeye başladı.Bu dönemde yüksekkatlı, balkonsuz konutlaratalep azalırken,konut üreticileri de tüketicilerinisteklerine göre yeniuygulamalara başlıyor.DAP Yapı Yönetim KuruluBaşkanı Ziya Yılmaz,"1999 depreminin ardındansektör deprem kriterleriile tanışmıştı. Şimdiise sağlık kriterlerine görekonut geliştirilecek" dedi.İstanbul Çekmeköy'deki yeni projelerini salgın sonrasında yeniden şekillendirdiklerini anlatan Yılmaz, 58 bin kişinin fikrini aldıklarını, buna göre artık deprem güvenliğinin yanı sıra sağlık kaygısına hitap eden projelerin öne çıkacağını ifade etti. Yılmaz, "Sağlık konusunda çalışma yaptık ve hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Pandemi süreci sonrası gayrimenkul anlayışını Çekmeköy'de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.Salgınla birlikte evden çalışma modeline geçildiğini, bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydeden Yılmaz, projedeki değişiklikleri şöyle anlattı: "Uzmanlar diyor ki evde bir çalışma alanı oluşturun. Bazı evlerimize yarım odalar ekledik. Projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdık. Toplam daire sayısının yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm dairelerimizi balkonlu yaparak, projedeki evlerin yüzde 20'sini de teraslı ev olarak kurguladık."Ziya Yılmaz, projelerdeki sağlık kriterlerini şöyle anlattı:Binada asansörler olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve 'sağlıklı' diyoruz.Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkonu olacak.Orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olacak.Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.