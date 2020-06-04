Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Konut için sağlık timi kurdu

Konut için sağlık timi kurdu

DAP Yapı Başkanı Ziya Yılmaz, “1999 depremi sonrası sektör kriterleri ile tanışmıştı. Pandemi sonrası, sağlık kriterlerine göre konut geliştirilecek” dedi

SEDA TABAK SEDA TABAK Ekonomi
Giriş Tarihi: 4.6.2020 ABONE OL
Konut için sağlık timi kurdu
Koronavirüs sonrasında evlerde geçirilen zamanın artmasıyla konut sektöründe de dinamikler değişmeye başladı. Bu dönemde yüksek katlı, balkonsuz konutlara talep azalırken, konut üreticileri de tüketicilerin isteklerine göre yeni uygulamalara başlıyor. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "1999 depreminin ardından sektör deprem kriterleri ile tanışmıştı. Şimdi ise sağlık kriterlerine göre konut geliştirilecek" dedi.

HEKİMLERDEN KURUL
İstanbul Çekmeköy'deki yeni projelerini salgın sonrasında yeniden şekillendirdiklerini anlatan Yılmaz, 58 bin kişinin fikrini aldıklarını, buna göre artık deprem güvenliğinin yanı sıra sağlık kaygısına hitap eden projelerin öne çıkacağını ifade etti. Yılmaz, "Sağlık konusunda çalışma yaptık ve hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Pandemi süreci sonrası gayrimenkul anlayışını Çekmeköy'de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

TERAS VE BAHÇELİ
Salgınla birlikte evden çalışma modeline geçildiğini, bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydeden Yılmaz, projedeki değişiklikleri şöyle anlattı: "Uzmanlar diyor ki evde bir çalışma alanı oluşturun. Bazı evlerimize yarım odalar ekledik. Projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdık. Toplam daire sayısının yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm dairelerimizi balkonlu yaparak, projedeki evlerin yüzde 20'sini de teraslı ev olarak kurguladık."

5 MADDEDE 'SAĞLIKLI EV' KRİTERLERİ
Ziya Yılmaz, projelerdeki sağlık kriterlerini şöyle anlattı:
Binada asansörler olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve 'sağlıklı' diyoruz.
Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkonu olacak.
Orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olacak.
Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.
En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut için sağlık timi kurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA