Konut için sağlık timi kurdu

Koronavirüs sonrasında evlerde
geçirilen zamanın artmasıyla
konut sektöründe
de dinamikler
değişmeye başladı.
Bu dönemde yüksek
katlı, balkonsuz konutlara
talep azalırken,
konut üreticileri de tüketicilerin
isteklerine göre yeni
uygulamalara başlıyor.
DAP Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Ziya Yılmaz,
"1999 depreminin ardından
sektör deprem kriterleri
ile tanışmıştı. Şimdi
ise sağlık kriterlerine göre
konut geliştirilecek" dedi.
HEKİMLERDEN KURUL
İstanbul Çekmeköy'deki yeni projelerini salgın sonrasında yeniden şekillendirdiklerini anlatan Yılmaz, 58 bin kişinin fikrini aldıklarını, buna göre artık deprem güvenliğinin yanı sıra sağlık kaygısına hitap eden projelerin öne çıkacağını ifade etti. Yılmaz, "Sağlık konusunda çalışma yaptık ve hekimlerden oluşan bir 'Sağlık Kurulu' oluşturduk. Pandemi süreci sonrası gayrimenkul anlayışını Çekmeköy'de göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
TERAS VE BAHÇELİ
Salgınla birlikte evden çalışma modeline geçildiğini, bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydeden Yılmaz, projedeki değişiklikleri şöyle anlattı: "Uzmanlar diyor ki evde bir çalışma alanı oluşturun. Bazı evlerimize yarım odalar ekledik. Projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdık. Toplam daire sayısının yüzde 20'sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm dairelerimizi balkonlu yaparak, projedeki evlerin yüzde 20'sini de teraslı ev olarak kurguladık."
5 MADDEDE 'SAĞLIKLI EV' KRİTERLERİ
Ziya Yılmaz, projelerdeki sağlık kriterlerini şöyle anlattı:
Binada asansörler olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve 'sağlıklı' diyoruz.
Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkonu olacak.
Orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olacak.
Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.
En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.