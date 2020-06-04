Sanayinin çarkları ‘kiralık makine’ ile hızlanacak

Kovid-19 salgını pek çok sektörde daralmalara neden olurken, hayatı kolaylaştıracak yeni modellerin gelişmesine ön ayak oldu. Bu gelişmelerden biri de makineleri satın almak yerine kiralama modelinde yaşanıyor. Alanında Avrupa'nın en büyük ilk 5 şirketi arasında yer alan Tezmaksan'ın da öncülük ettiği projeyle sanayideki çarkların daha hızlı dönmesi bekleniyor. Makine kiralama sisteminin ciddi bir reform olduğunu dile getiren Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, 'makine kiralama modelini, gençleşmek ve daha da teknolojik bir hale gelmek isteyen Türkiye sanayisinin hizmetine açtıklarını belirtti. Aydoğdu şunları kaydetti: "Kısa bir süre önce uygulamaya alınan ve makine satın almaktan çok daha karlı olan model ile 160 makinenin kiralaması yapılırken pandemi döneminde bu modele talepte yüzde 20'lik artış yaşandı. Bu model ile 11 milyon dolarlık portföy oluşturulurken, makine tezgâhlarını yenileyenler 10,5 milyon doları yatırımdan, 2 milyon doları da vergiden olmak üzere toplam 12,5 milyon dolarlık tasarrufu sağladı. Aydoğdu, "Makine, robot her şeyi kiralıyoruz. Ürün gamımızda bulunmayan makineleri ise önce satın alıyor, sonra kiralıyoruz. Riski sanayici/ yatırımcı için sırtlanıyoruz, hem bilançoları bozulmuyor hem de yeni teknoloji ile üretime daha rekabetçi ürünlerle devam edebiliyorlar" şeklinde konuştu.Tezgâhlarda satın alma maliyetinin 30 bin dolardan başlayıp birkaç milyon dolara kadar çıkabildiğini söyleyen Aydoğdu, "CNC işleme merkezi, CNC torna, 5 eksen CNC işleme merkezi gibi tezgâhlar; otomotiv, beyaz eşya, medikal, havacılık, savunma sanayi, kalıp başta olmak üzere Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinde kullanılıyor. Kovid-19 ile derinleşen nakit sıkışıklığı, artan maliyetler ve buna karşı oluşturulan finansman destekleri ya da teşvikler ne yazık ki yetersiz. Örneğin, geçen yıl yüzde 20 gibi oranlarla KGF desteği sağlandı, bugün faiz oranlarının yüzde 12 olduğunu düşünürseniz kredi kullananların hepsi zarar ediyor. Hal böyleyken, kiralama modelini kriz döneminin Türkiye'si için özellikle sanayide reform yapılması için dikkate değer bir model olduğunu görebiliriz. İmalat sanayisi için can simidi olan modelin, bütün riskini biz üstleniyoruz" dedi.'Tıbbi malzemede Çin'i ikame edebiliriz'